Büyük vicdansızlık

Aydın İncirliova'ya bağlı Acarlar Mahallesinde köpeği silahla vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı. Olay, Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesinde akşam saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İncirliova Emniyet Müdürlüğüne yaralı köpek ihbarında bulunuldu. Harekete geçen ekipler, bölgede yaptıkları incelemede ateşli silahla bacaklarından vurulmuş bir köpeğe rastladı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu olayın şüphelisinin D.K, olduğu öğrenildi. D.K., suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teslim edilmek üzere sevk edildiği esnada kan kaybından hayatını kaybetti. Ayrıca gözaltına alınan D.K.'nin ifadesinde, köpeği bahçesine girdiği için vurduğunu söylediği ortaya çıktı