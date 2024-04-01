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Haberler Aydın Aydın’daki kazada bir can kaybı

Aydın’daki kazada bir can kaybı

Alkollü sürücü, Erdoğan Karademir’e çarptı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’daki kazada bir can kaybı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü Çağdaş Seyrek'in (22) yaya geçidinde çarptığı Erdoğan Karademir (55) hayatını kaybetti. Kazanın ardından 3.08 promil alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü Çağdaş Seyrek tutuklandı.

Kaza, 13 Mart'ta İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Çağdaş Seyrek yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Erdoğan Karademir'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Karademir ve Seyrek farklı hastanelere kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde Çağdaş Seyrek'in 3.08 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazada başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Erdoğan Karademir, yoğun bakımda vermiş olduğu 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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