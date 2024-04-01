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Haberler Aydın Germencik’te efeler yöresel kıyafetleri ile sandığa gitti

Germencik’te efeler yöresel kıyafetleri ile sandığa gitti

KAZIM YÖRÜKCE
Germencik’te efeler yöresel kıyafetleri ile sandığa gitti
AYDIN'IN Germencik ilçesinde bazı seçmenler, efe ve yörük kıyafeti giyerek oy kullanmaya gitti. Körüklü çizme, 'potur' diye adlandırılan pantolon, cepken, silahlık, fes ve şal kuşaktan oluşan efe kıyafeti giyen seçmenler, büyük ilgi topladı. Gençlere efe kültürünü aşılamak ve geleneklerini yaşatmak için bu kıyafetleri giydiklerini söyleyen Mehmet Sarı, "Bu kıyafetler bizim için çok değerli. Biz bu kıyafetleri milli kıyafet olarak görüyoruz. Oylarımızı kullandık. Vatana millete hayırlı olsun" dedi
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