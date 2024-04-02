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Haberler Aydın Anne ve oğlunu bıçaklayıp öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Anne ve oğlunu bıçaklayıp öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Aydın'da alacak verecek tartışmasında anne ve oğlunu evde bıçaklayarak öldüren A.D. emniyete giderek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

İHA
Anne ve oğlunu bıçaklayıp öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Nazilli'de Yeni Mahalle 78. sokak üzerindeki bir evde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Öztürk sabah saatlerinde annesi Aysel Öztürk'ün kaldığı eve geldi. İddiaya göre Emre Öztürk'ün peşinden eve gelen A.D. ile anne ve oğul arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürdükten sonra evden ayrıldı. A.D.'nin ise korkunç cinayeti işlemesinin ardından Şehit Hasan Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.D. adliyeye sevk edildi.

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