Aydın’a yeni huzurevi

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, deprem riski nedeniyle yıkılan Aydın Huzurevi'nin yenisinin yapılması için 27 Nisan'da ihale yapılacağını söyledi. Aydın'ın Efeler ilçesinde yıllarca hizmet veren Huzurevi, yapılan incelemeler neticesinde depreme dayanıksız ve kullanımının riskli olduğu tespit edilmişti. Huzurevinde kalan misafirler, 2021 yılından bu yana Sultanhisar Huzurevinde ağırlanıyor. AK Parti Aydın Milletvekillerinin girişimleri sonucunda Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2024 yılı yatırım programına alındı. Ayrıca huzurevinin toplam 160 kişilik olarak planlandığı ifade edildi.