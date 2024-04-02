Eşit oy aldılar, muhtar kura çekimi ile belirlendi

AYDIN'IN Moralı Mahallesi'nde iki muhtar adayı eşit oy alırken kura çekimi ile muhtar belirlendi. Kura sonucu mevcut muhtar Muhtar Gökhan Dündarlı, görevi Bayram Yerli'ye bıraktı. Germencik ilçesine bağlı Moralı Mahallesi'nde muhtarlık seçimi büyük heyecana sahne oldu. 299 seçmenin bulunduğu mahallede, muhtarlık için mevcut Muhtar Gökhan Dündarlı ile mahalle sakinlerinden Bayram Yerli yarıştı. Kıyasıya rekabete sahne olan seçimde, tek sandıkta oy kullanıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık açıldı. Sandıktan her iki muhtar adayına da 142'şer oy çıktı. Adayların eşit oy alması nedeniyle muhtarın kura çekimi ile belirlenmesine karar verildi. Sandık kurulu tarafından yapılan kura çekimi sonucunda, muhtarlığı Bayram Yerli kazandı. Dündarlı da, bir dönemdir yürüttüğü muhtarlık görevine veda etti.