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Haberler Aydın Aydın’da iki ailenin kavgasında kan aktı

Aydın’da iki ailenin kavgasında kan aktı

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da iki ailenin kavgasında kan aktı
AYDIN'IN İncirliova ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada R.E.T'ye diğer aileden beş kişi saldırdı. R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de olayda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya anında müdahale edip tarafları sakinleştirirken, polisin tedbirlerinin mahallede gece boyunca süreceği öğrenildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı
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