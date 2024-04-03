Efeler’in ‘Cesaretli’ kadın muhtarı

AYDIN'IN Efeler Mahallesi'nde tek kadın muhtar adayı olarak yarışan Elif Cesaretli, 11 erkek adayı geride bırakarak muhtarlığa seçildi.

'EK DEĞİL, TEK İŞİM'

MERKEZ ilçe Efeler'de mevcut muhtar Şerif Ali Avcı'nın tekrar aday olmadığı Efeler Mahallesi Muhtarlığı seçiminde, biri kadın 12 muhtar adayı yarıştı. Tek kadın aday olarak seçime katılan Elif Cesaretli, seçim döneminde yaptığı çalışmaların karşılığını alıp sandıktan kendisine çıkan 3 bin 724 oyla mahallenin yeni muhtarı oldu. Cesaretli, en yakın rakibine 2 bin 260 oy fark attı.

EFELER ilçesinin 8 kadın muhtarından biri olmayı başaran evli ve 3 çocuk annesi Elif Cesaretli, "Çalıştığım firmadan ayrılıp muhtar adayı oldum. Seçim döneminde mahallemizin seçmenlere muhtarlığın ek iş değil tek işim olacağı sözünü verdim. Mahallelerimizde bana güvenip muhtarlık mührünü bana teslim etti. Mahalle halkımızın bu desteğiyle birlikte Efeler mahallemize çok güzel hizmetler kazandıracağız" dedi.