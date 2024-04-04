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Haberler Aydın Beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldü! Cesedi arazide bulundu

Beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldü! Cesedi arazide bulundu

Aydın'da dün akşamdan beri kayıp olan 61 yaşındaki çiftçi Mustafa Acar'ın cansız bedeni bir arazide ölü bulundu. Olay yeri incelemen Acar'ın beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğünü belirledi.

DHA
Beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldü! Cesedi arazide bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında kırsal Arpadere Mahallesinde çiftçi Mustafa Acar'a ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgede yaptığı aramada Mustafa Acar, Cılımbız mevkisinde ölü bulundu.

Sağlık ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı kontrollerde Acar'ın kendi beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü belirlendi. Vücudunda boynuz yaraları bulunan Acar'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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