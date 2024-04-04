‘Borç’ cinayeti

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde Aysel Öztürk (53) ve oğlu Emre Öztürk'ü (35) öldüren kuzen Akın Demir'in (37) çifte cinayeti bankada kefil olduğu borcun ödenmemesi yüzünden işlediği ortaya çıktı. İcra takibine sinirlenerek kuzeni ve teyzesini katleden Demir tutuklandı. Nazilli'de tüyler ürperten vahşetin detayları ortaya çıktı. Pazarda kuru sebze meyve satan Emre Öztürk, işleri kötüleşince bankadan 150 bin lira kredi çekti.

Kredi için elektrik dağıtım şirketi çalışını kuzeni Akın Demir kefil oldu. Öztürk kredi taksitlerini ödemeyince faizlerle birlikte bankaya olan borcun 2 milyon liraya çıktığı öğrenildi. Kefil olduğu borç yüzünden bankanın icra takibi başlattığını öğrenen Demir, kuzeni Öztürk'ün telefonunu aradı ancak kendisine ulaşamadı. Kuzeni Öztürk'ün annesinde olduğunu öğrenince eve giden Demir, kefillik meselesinden çıkan tartışmada kuzenini ve annesini bıçaklayarak öldürdü.