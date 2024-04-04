Kaybettiği muhtarlığı 1 oyla geri kazandı

AYDIN'IN Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde 1 oyla seçimi kaybeden mevcut muhtar Serdar Sarıkurt, itiraz üzerine yeniden yapılan sayımda 1 oy farkla galip geldi. Doğanbey Mahallesi'nin mevcut muhtarı Sarıkurt, pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimi, 1 oyla muhtar adayı Mahir Karabaş'a kaybetti. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yeniden yapılan sayımda Karakurt'a 266, Karabaş'a 265 oy çıktı. Sonucun bu şekilde kesinleşmesi üzerine Karakurt, yeni dönem için güven tazelemiş oldu.

"BENİM KAPIM HEKESE AÇIK"

KARAKURT, "Bu süreçte beni yalnız bırakmayıp desteklerini biran bile esirgemeyen başta eşim olmak üzere ailem, dostlarım, azalarım ve tüm Doğanbeyli mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra kapım herkese açıktır ve istediğiniz zaman 7/24 bana ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarlık yarışında diğer aday Mahir Karabaş'a ise centilmenliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kazanan Doğanbey halkıdır" diye konuştu.