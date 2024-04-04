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Haberler Aydın Vicdansız sürücüyü kırık far ele verdi

Vicdansız sürücüyü kırık far ele verdi

KAZIM YÖRÜKCE
Vicdansız sürücüyü kırık far ele verdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İzmir-Aydın otoyolu Ömerbeyli Mahallesi mevkiinde önceki gün bir kadını yolda hareketsiz halde gören sürücüler, durumu ekiplere bildirdi. Ölen kişinin 46 yaşındaki zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu tespit edildi. Ekipler, bir kamyonun gişelerden girişte ön kısmının sağlam olmasına rağmen çıktıktan sonra far ile tamponun kırık olduğunu fark etti.

Kamyon sürücüsü olduğu tespit edilen Y.İ. (42) Denizli'de gözaltına aldı. Germencik'e getirilen Y.İ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

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