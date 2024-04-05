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Haberler Aydın Ölümcül boynuz

Ölümcül boynuz

KAZIM YÖRÜKCE
Ölümcül boynuz

Aydın'ın İncirliova ilçesinde beslediği boğanın saldırısına uğrayan Mustafa Acar (61) aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay, Arpadere mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yapan Mustafa Acar, büyükbaş hayvanlarını otlatmak dağlık alandaki bahçeye götürdü.

CANSIZ BEDENİ ARAZİDE BULUNDU

Talihsiz adam, akşam olmasına rağmen evine dönmeyince ailesi durumdan şüphelendi. Acar'a ulaşamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve AFAD ekiplerinin yaptığı arama sonucunda Mustafa Acar'ın cansız bedeni Cılımbız mevkiindeki arazisinde bulundu.

Yapılan araştırmada Acar'ın kendisine ait olan boğanın saldırısına uğradığı ve aldığı boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Acar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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