Babasının vasiyetini yerine getirdi

AYDIN'IN Söke ilçesinde vefat eden muhtar babasının, "Benim işlerimi sen bitireceksin. Bana bir şey olursa sen muhtar ol" diyerek vasiyet ettiği kızı Huriye Yöntem Malgaz, (39) ilçedeki 49 mahallede seçimi kazanan tek kadın muhtar oldu.

Muhtarlık mazbatasını Söke Adalet Komisyonu Başkanı 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tuğrul Durmaz'ın elinden alan Söke'nin tek kadın muhtarı Huriye Yöntem Malgaz, "Babam 15 yıl muhtarlık yaptı. Maalesef 4 ay önce vefat etti. Bana vasiyet etti, muhtar olmamı istedi. Onun hatıralarını korumak için aday oldum. Mahalle sakinlerimizin teveccühü ile muhtarlığa seçildim. Onun yarım kalan hizmetlerinin tamamlayacağım için çok mutluyum" dedi