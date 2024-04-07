Bir babanın en zor anı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandığı kansere karşı hayata tutunma mücadelesi veren Selim Oğuz (32) evlat acısıyla adeta yıkıldı. Elektrik arızasından çıkan yangında alevlerin yuttuğu 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un cenazesine, hastanedeki tedavisini bırakarak katılan acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Bayındır Mahallesi'nde elektrik arızası nedeniyle bir evde yangın çıktı. Evde tek başına bulunan ve yangına kundağında uykudayken yakalanan Mehmet Oğuz, yanarak hayatını kaybetti. Talihsiz bebeğin cansız bedeni itfaiye erleri tarafından seccadeye sarılı halde çıkartıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından Mehmet Oğuz'un cenazesi evine getirildi. Kanser nedeniyle hastanede tedavi gören babası Selim Oğuz, aldığı kemoterapi tedavisini bırakarak oğlunun cenazesine katıldı. Tedavisi sürerken evlat acısıyla yıkılan Selim Oğuz, cenazede ayakta durmakta zorluk çekti.

ÖLÜMÜN ARDINDAKİ DRAM

10 Haziran 2020 tarihinde yaşamlarını birleştiren Selim ve Büşra Oğuz çiftin tek çocukları olan Mehmet Oğuz'un yangın sırasında evinde tek olduğu ortaya çıktı. Anne Oğuz'un bebek Mehmet'i, eşine refakat etmek için babaannesine bıraktığı öğrenildi. İşitme engelli babaannenin ise hayvanlara yem almak için küçük çocuğu evde yalnız bırakıp gittiği, yangın sırasında küçük Mehmet'in kundağında uyuduğu tespit edildi.

Kanser nedeniyle hastanede tedavi gören baba Selim Oğuz, aldığı kemoterapi tedavisini bırakarak oğlunun cenazesine katıldı.