Acı bayram

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sanayi kuruluşunda çalışan 21 yaşındaki Ahmet Can Toygun, 'rahatsızım' diyerek Serçin Mahallesi'ndeki evine geldi. Annesinin tarlada olduğu, babasının da damda hayvanlarla ilgilendiği sırada evde babasına ait tabancayı alarak odasına giren Toygun, kapıyı kilitleyip yüksek seste müzik dinlemeye başladı.Toygun bir süre sonra babasına ait silahı başına dayayarak tetiğe basıp intihar etti. Baba Taşkın Toygun (62) hayvanlarla ilgilendikten sonra eve döndüğünde yüksek müzik sesi gelen oğlunun odasına gitti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ancak kapının kilitli olması ve defalarca çaldığı halde açılmaması sonucu kapıyı kırarak içeriye girdi. Baba Toygun Oğlu Ahmet Can Toygun'u kanlar içinde yatağında yatarken buldu. Ailenin ihbarı sonucu olay yerine gelen Ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toygun yaşamını yitirdi. Evlat acısına dayanamayan baba kalp krizi geçirerek yoğun bakımda gözetim altına alındı. Bayram günü yaşanan üzücü olay Aydın'ı yasa boğdu. Üniversite öğrencisi olan Ahmet Can Toygun'un okuduğu bölümü değiştirmek için eğitimine bir yıl ara verdiği öğrenildi.