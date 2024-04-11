Kırsal Bağarası Mahallesi'nde yaşayan Taş Ailesi'nin 4 çocuğundan biri olan Ferkan Taş, 8 Ocak 1999 tarihinde, ailesine ait zeytinlikte zeytin toplarken fenalaşıp baygınlık geçirdi. Eve gitmeyince kendisini aramaya çıkan yakınları tarafından 6 saat sonra baygın bulunan Ferkan Taş, önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Taş, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne oradan da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Birçok test yapılan Taş'a, nadir görülen 'Thalamik AVM' (Arterio-Venöz- Malformasyon)' teşhisi konuldu. Beyin damarlarındaki yapısal bir bozuklukla dünyaya gelen ve yıllar sonra beyin kanamasıyla ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle şaşkına dönen Taş, 13 kez beyin kanaması geçirmesine rağmen yaşama azmiyle sağlığına kavuştu.

AYDIN'DA İLK OLMAK İSTİYOR

Doktorların beyin kanaması geçirdiğini söylediğinde yaşadıklarını anlatan Ferkan Taş, "Askere gitmeme 4-5 ay kala rahatsızlandım. Doktorlar, 'beyin kanaması' teşhisi koyunca, şaşırdım. Gittiğim her cerrah bana ölümden bahsetti. O günler çok zor günlerdi. Ama artık o hastalığı yenerek bir tarafa bıraktık. Bugüne kadar 13 defa beyin kanaması geçirdim. 6 defa felç geçirdim. 4 defa beyin ameliyatı oldum. Çok sayıda epilepsi nöbeti atlattım.

Bu sürede 562 günüm hastanelerde geçti. Şu an çok mutluyum" dedi. Her seferinde doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuşmayı başaran "Ölüme kafa tutan mucize adam" olarak anılmaya başlandı. Son müdahaleyle artık beyin kanaması riski kalmadığını belirten Taş, "Yaptığım araştırmada benim gibi hayata tutunan başka birinin olmadığını öğrendim. Guinness Rekorlar Kitabı ile ilgili Türkiye temsilcisiyle irtibat kurduk ve internet üzerinden 2011 yılında form doldurdum. Aydın'dan Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran ilk isim olmak istiyorum. Hiçbir zaman yaşam savaşından vazgeçmedim ve umutsuzluğa kapılmadım. Bu başarıyı da kazanacağıma inanıyorum" diye konuştu.