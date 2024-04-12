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Haberler Aydın Elini öpmeye gelen oğlunu vurdu

Elini öpmeye gelen oğlunu vurdu

MURAT ŞENBAKLAVACI
Elini öpmeye gelen oğlunu vurdu
AYDIN Çine Altınova Mahallesi'nde Nafi Şimşek, bayramın birinci gününde elini öpmek için gittiği babası Cengiz Şimşek tarafından tüfekle vuruldu. Bacağından yaralanan Nafi Şimşek hastaneye kaldırıldı. Cumalı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Nafi Şimşek, uzun süredir küs olan babası Cengiz Şimşek ile barışıp bayramlaşmak için evine gitti. Bayram ziyaretinde elini öpmek için gittiği babasıyla oğlu arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Baba Cengiz Şimşek, oğlu Nafi Şimşek'e tüfekle ateş etti. Oğul Nafi Şimşek yaralandı. Baba Şimşek ise gözaltına alındı.
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