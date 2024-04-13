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Haberler Aydın Genç sevgililere kokain baskını

Genç sevgililere kokain baskını

KAZIM YÖRÜKCE
Genç sevgililere kokain baskını

AYDIN'IN Didim ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta genç sevgililer uyuşturucu kullanırken yakalandı. Ak-Yeniköy Mahallesi Dalyan kavşağı mevkiinde Aydın İl Jandarma komutanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yol kenarında duran bir otomobilin jandarma ekibini görünce aniden hareket etmesi sonucu, kontrol noktasında durduruldu.

Araçta bulunan İ.A. (23) ve Y. Y. (19) isimli iki sevgilinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 102 gr kokain, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gençler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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