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Haberler Aydın 7 yaşındaki çocuk şampiyon oldu

7 yaşındaki çocuk şampiyon oldu

Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’na 7 yaşındaki Aydınlı Gülşen Görecek damga vurdu. Görecek, kendi yaş kategorisinde dünya şampiyonu oldu

RAMAZAN AYDEMİR
7 yaşındaki çocuk şampiyon oldu

Dünya Karate Şampiyonası, Bulgaristan'da düzenlendi. 14'üncüsü yapılan şampiyonaya Aydın'ın Söke ilçesinden katılan Alfa Spor Kulübü ve Söke Halk Eğitim Merkezi sporcularından 7 yaşındaki Gülşen Görecek, tarihi başarıya imza attı.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Kendi yaş kategorisinde tüm rakiplerini yenmeyi başaran Gülşen Görecek, dünya şampiyonu oldu. Altın madalya kazanmasının yanı sıra Gülşen Görecek, 7 yaş, 25 kilo 'kumite' kategorisinde ikincilik, 9 yaş 'kata' kategorisinde de üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Dünya çapında elde ettiği başarı ile altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi olan Görecek, Söke ve Aydın'ın yanı sıra tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

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