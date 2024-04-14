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Yörükler Söke’de bir araya geldi

HABER MERKEZİ
Yörükler Söke’de bir araya geldi
TÜRKİYE'NİN çeşitli yerlerinden gelen yörükler, Aydın'ın Söke ilçesinde buluştu. Söke Yörük ve Türkmen Kültürü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından çalıştay ve konser etkinliği düzenlendi. Söke Belediyesi çok amaçlı salonunda Yörük Kültürünün anlatıldığı panel ile başlayan etkinlikler dizisi Söke pazaryeri alanında devam etti. Salon programının ardından etkinlik alanına mehteran ekibinin öncülük ettiği kalabalık bir şekilde kortej oluşturarak yürüyen yörükler, Söke'nin caddelerinde renkli görüntüler oluşturdu. Mehteran ekibinin gösterisi ile açılışı yapılan etkinlikte kılıç kalkan gösterisi de yer aldı. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve çeşitli sanatçıların yer aldığı konserlerin yer aldığı etkinlikte; keşkek, pilav ve lokma ikram edildi. Yörüklerin Söke buluşmasında vatandaşlardan da yoğun ilgi olduğu fark edildi
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