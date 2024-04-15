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Haberler Aydın Aydın’da 7 kişi evde yapılan poğaçadan hastanelik oldu

Aydın’da 7 kişi evde yapılan poğaçadan hastanelik oldu

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da 7 kişi evde yapılan poğaçadan hastanelik oldu
Aydın'ın Çine ilçesinde ikram için hazırlanan poğaçadan 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi. Çine, Çöğürlük mahallesinde oturan Gülşah Karadana, misafirleri için poğaça hazırladı. Misafirlerle birlikte poğaçalardan yiyen Gülşah Karadana, 11 yaşındaki kızı, Şengül Erdağ (74), Gülizar Öztürk (68), Ayla Cansu, Ayşe Öztürk (47) ve Gülten Üner'in (53) mide bulantısı başladı. Şikayetlerin artması üzerine 7 kişi Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin zehirlendiği belirlendi. Yapılan araştırmalara göre zehirlenme olayının poğaçanın hazırlanma aşamasında içine yanlışlıkla böcek ilacı karışmasıyla gerçekleştiği belirlendi.
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