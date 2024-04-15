  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da aynı mahallede iki şüpheli ölüm! Biri merdiven boşluğu diğeri yatağında ölü bulundu

Aydın'da aynı mahallede iki şüpheli ölüm! Biri merdiven boşluğu diğeri yatağında ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Aynı gün içinde ekiplere başka bir kişinin de yatağında ölü bulunduğu ihbarı geldi. Polis, iki şüpheli olayı inceleme çalışması başlattı.

İHA
Aydın’da aynı mahallede iki şüpheli ölüm! Biri merdiven boşluğu diğeri yatağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Dağ Mahallesi Menekşe Sokak'ta bir evin merdiven boşluğunda bir şahsın hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede boynu kırılan Muharrem Kırhan'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Kırhan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptıkları esnada bu kez aynı sokakta başka bir adreste bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarını aldı. Ekipler, adreste bulunan Zübeyir Demirel'i (52) yatağında ölü buldu. Polis ekipleri, her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA