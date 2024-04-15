Aydın’da aynı mahallede iki şüpheli ölüm! Biri merdiven boşluğu diğeri yatağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Dağ Mahallesi Menekşe Sokak'ta bir evin merdiven boşluğunda bir şahsın hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede boynu kırılan Muharrem Kırhan'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Kırhan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptıkları esnada bu kez aynı sokakta başka bir adreste bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarını aldı. Ekipler, adreste bulunan Zübeyir Demirel'i (52) yatağında ölü buldu. Polis ekipleri, her iki olayla ilgili inceleme başlattı.