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Haberler Aydın Dilek Yarımadası Milli Parkı'na bayram tatilinde ziyaretçi akını

Dilek Yarımadası Milli Parkı'na bayram tatilinde ziyaretçi akını

Aydın'nın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı bu bayram da ziyaretçi akınına uğradı. Havanın da sıcak olmasıyla birlikte 9 günlük bayram tatilinde Milli Park'a 32 bin 737 kişi ziyaretçi geldi.

İHA
Dilek Yarımadası Milli Parkı’na bayram tatilinde ziyaretçi akını

Doğal güzelliğiyle her sene çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, bayram tatilinde de vatandaşların akınına uğradı. Eşsiz doğal güzelliği ve canlı çeşitliliği ile her sene yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin geldiği Kuşadası Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda manzara bayram tatilinde de değişmedi.

Havaların mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte bayram tatilini sahil kenarında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş Milli Park'a gelirken, 9 günlük bayram tatilinde 32 bin 737 kişi Milli Parkı ziyaret etti. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Milli Park'a gelen vatandaşlar sıcak havada denizin ve doğanın keyfini sürdü.

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