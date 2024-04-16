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Haberler Aydın Düğünü konuştular ölüme gittiler

Düğünü konuştular ölüme gittiler

Aydın Didim’de çocuklarının düğününü konuşmak için bir araya gelen 4 dünür, geçirdikleri feci kazada hayatını kaybetti. Damat İsmail Atılgan’ın annesi Serap Atılgan ve babası Erdinç Atılgan Didimde; gelin Hatice Sazboğa’nın annesi Ayşe Sazboğa ve babası Yasin Sazboğa ise Muğla’da toprağa verildi

İHSAN KARATAŞ
Düğünü konuştular ölüme gittiler

Aydın Didim'de dünür olan 2 aileden 4 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu. Didim'de oto yıkıma işi yapan Erdinç Atılgan ve eşi Serap Atılgan'ın oğlu İsmail Atılgan'ın bir okulda hizmetli olarak çalışan Yasin Sazboğa ve eşi Ayşe Sazboğa'nın kızları Hatice Sazboğa ile başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Ailelerinin de tanışmasının ardından iki genç arasında söz kesildi. Dünür olmaya hazırlanan aileler, çocuklarının yapılacak düğününü konuşmak için bir restoranda buluştu.

KİMSE KURTULAMADI

Birlikte yemek yiyen aile, iddiaya göre alkol de aldı. Alkollü şekilde direksiyon başına geçen Erdinç Atılgan yönetimindeki otomobille, ana yola çıktığı sırada karşı yönden gelen A.I yönetimindeki otobüsle çarpıştı. Yaşanan katliam gibi kazanın ardından otomobilde bulunan dünürler Erdinç Atılgan, Serap Atılgan, Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

ÇOCUKLARININ mürüvvetini göremeden kazada can veren Erdinç Atılgan ve Serap Atılgan çifti için Didim Merkez camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bazı belediye meclis üyeler, oda temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atılgan çiftinin cenazeleri Yalıköy mahallesinde defnedildi. Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa çiftinin cenazelerinin ise memleketi Muğla'ya gönderildi. Ayşe Sazboğa'nın cenazesi Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kazıklı mahallesinde, Yasin Sazboğa'nın cenazesi ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde defnedildi.

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