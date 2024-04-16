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Haberler Aydın İki komşu farklı olaylarla aynı anda yaşamını yitirdi

İki komşu farklı olaylarla aynı anda yaşamını yitirdi

İHSAN KARATAŞ
İki komşu farklı olaylarla aynı anda yaşamını yitirdi
AYDIN Kuşadası'nın Dağ Mahallesi Menekşe Sokak'ta komşu olan iki kişi, aynı gün iki ayrı olayda hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Muharrem Kırhan, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip, yere savruldu. Kafasını beton zemine çarpan talihsiz adam hayatını kaybetti. Bu sırada aynı sokakta oturan Zübeyir Demirel'i ise, yakınları evinde hareketsiz yatarken buldu. O esnada kaza için mahallede bulunan sağlık ekiplerine haber verilmesiyle yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre Zübeyir Demirel'in kalp krizinden öldüğü anlaşıldı.
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