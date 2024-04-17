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Haberler Aydın Kuşadası'nda korku dolu anlar! Dev kruvaziyer iskeleye böyle çarptı

Kuşadası'nda korku dolu anlar! Dev kruvaziyer iskeleye böyle çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün öğle saatlerinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı. Gemide ve iskelede küçük çapta maddi hasar meydana gelirken o anlar kameralara yansıdı.

İHA
Kuşadası’nda korku dolu anlar! Dev kruvaziyer iskeleye böyle çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile iskelede ve gemide maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Geminin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. 149'u balkonlu 630 kamarası, 7 seçkin restoranı, 8 adet bar ve lounge'u ile seyahat severlerin dikkatini çeken Celestyal Journey adlı kruvaziyer gemi dün öğlen saatlerinde Ege Port Limanı'na yanaşmak için manevra yaptı. Gemi manevra yaptığı sırada duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile gemide ve iskelede küçük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Geminin çarpma anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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