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Aydın'da korkutan kaza! Motosiklet araca ok gibi saplandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıka motosiklet, çarptığı otomobile ok gibi saplandı. Kazanın şiddetiyle takla atarak yere düşen motosiklet sürücüsü ise çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Aydın’da korkutan kaza! Motosiklet araca ok gibi saplandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğle saatlerinde yeni Sanayi Mahallesi 1002 Sokak ile 523 Sokak'ın birleştiği noktada korkutan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki motosiklet, ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet araca ok gibi saplanırken, sürücüsü ise taklalar atarak yere düştü.

Motosiklet sürücüsü Y.G. yere düştükten hemen sonra olayın şoku ile ayağa kalkarak yürümeye başladı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. El bileğinde kırık olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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