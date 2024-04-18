Bitcoin Safiye’den mağdurlara suçlama

AYDIN'DA kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp 27 kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra 135 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada çevresinde 'Bitcoin Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'ye (43) verilen toplam 81 yıl hapis ve 394 bin 300 TL para cezasını, istinaf mahkemesi bozdu. Yüce, yeniden hakim karşısına çıktı.

Avukatlar mağdur olanının müvekkilleri Safiye Yüce olduğunu öne sürerek, 27 müşteki hakkında tefecilik suçundan şikayetçi olduklarını ifade etti. Yüce'nin avukatları, "Müştekiler Safiye Yüce'ye yüzde 15 kar elde etmek için paralarını verdiklerini söylemiştir. Müştekiler para üzerinden para kazanmak istemiştir. Müvekkilimiz Safiye Yüce'yi sömürmek istemiştir" dedi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.