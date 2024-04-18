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Haberler Aydın Kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı

Kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleyi yıktı

KAZIM YÖRÜKCE
Kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı

Olay, Aydın Kuşadası Limanı'nda meydana geldi. 149'u balkonlu 630 kamarası, 7 seçkin restoranı, 8 adet bar ve lounge'u ile seyahat severlerin dikkatini çeken Celestyal Journey adlı kruvaziyer gemi Ege Port Limanı'na yanaşmak için manevra yaptı. Gemi manevra yaptığı sırada duramayınca iskeleye çarptı.

LİMANDAN AYRILDI

Çarpmanın etkisi ile gemide ve iskelede küçük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Geminin çarpma anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Bermuda bayraklı gemi, yapılan kontrollerin ardından limandan ayrıldı.

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