Araçtan fırlayan genç hayatını kaybetti

KAZA, Aydın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Denizli Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Özkan yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Levent Altıntaş idaresindeki otomobile, ardından da refüje çarparak takla attı. Otomobilden fırlayan sürücü Özkan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Tedavi altına alınan Özkan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Kazaya karışan diğer otomobil sürücü ise ifade için emniyete götürüldü. Trafik kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.