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Haberler Aydın Trafiği kilitleyen kaza! Kamyondan dökülen yağ otoyola girişi kapattı

Trafiği kilitleyen kaza! Kamyondan dökülen yağ otoyola girişi kapattı

Aydın-İzmir otoyolunun bir bölümü, bir kamyonun yağ dökmesi nedeniyle Efeler ilçesindeki otoban kavşağı trafiğe kapatıldı. Araçlar polisler tarafından Aydın-İzmir karayoluna yönlendirildi. Kavşaktan İncirliova girişine kadar 10 km uzun araç kuyruğu oluştu.

İHA
Trafiği kilitleyen kaza! Kamyondan dökülen yağ otoyola girişi kapattı

Aydın-İzmir otoyolunun bir bölümü kamyondan dökülen yağ dolayısıyla trafiğe kapanınca karayolunda uzun araç trafiği oluştu.

Aydın-İzmir otoyoluna bir kamyondan yağ dökülünce Efeler ilçesindeki otoban kavşağı trafiğe kapatıldı. Aydın-İzmir otoyolunu kullanacak araçlar, Aydın-İzmir karayolunu polisler tarafından yönlendirildi.

Otoban kavşağından İncirliova girişine kadar yaklaşık 10 km uzun araç kuyruğu oluştu. Polisler kavşak noktalarda trafik akışını sağlamak için görev yaptı. Aydın-İzmir otoyolunun kapanan bölümünün yolda temizlik çalışması bitince trafiğe açılacağı öğrenildi.

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