Trafiği kilitleyen kaza! Kamyondan dökülen yağ otoyola girişi kapattı

Aydın-İzmir otoyolunun bir bölümü kamyondan dökülen yağ dolayısıyla trafiğe kapanınca karayolunda uzun araç trafiği oluştu.

Aydın-İzmir otoyoluna bir kamyondan yağ dökülünce Efeler ilçesindeki otoban kavşağı trafiğe kapatıldı. Aydın-İzmir otoyolunu kullanacak araçlar, Aydın-İzmir karayolunu polisler tarafından yönlendirildi.

Otoban kavşağından İncirliova girişine kadar yaklaşık 10 km uzun araç kuyruğu oluştu. Polisler kavşak noktalarda trafik akışını sağlamak için görev yaptı. Aydın-İzmir otoyolunun kapanan bölümünün yolda temizlik çalışması bitince trafiğe açılacağı öğrenildi.