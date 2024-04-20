Döviz dolu çantayı çaldılar ödülden oldular

Olay Aydın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Ramazan Bayramı arifesi sebebiyle İstanbul'a gidecek olan Yusuf Bostan, yol kenarında bulunan bir banka oturup, havalimanı servisini beklemeye başladı. Bu sırada Bostan, el çantasını bankın üzerinde unuttu.

Bunun üzerine geri dönen Bostan, çantasını aradı ancak bulamadı. Polislerin yaptığı incelemede, bankta unutulan çantayı alan kişilerin Ş.S. ve Ç.Ş. oldukları belirlendi. Kimlik tespitleri yapılan şüpheliler, İzmir'de gözaltına alındı. Yusuf Bostan'ın çantası ise teslim edildi. Çantasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Bostan, "Çantamda 10 bin 360 sterlin, 2 bin 890 avro, bin 200 ABD doları, 4 ata altını, pasaportlarım ve cep telefonum bulunuyordu. Eğer çantamı bulduklarında ulaştırsalardı ödül verirdim" dedi.