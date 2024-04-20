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Haberler Aydın Müthiş kaçışta sürpriz son

Müthiş kaçışta sürpriz son

Aydın'da 20 yıl önce annesini kaçıran şahsı öldüren Kadri Üzer cinayetle ilgili davanın zaman aşımına uğramasına 35 gün kala yakayı ele verdi. İzmir’de bir lokantada sahte kimlikle kuryelik yapan Üzer, son siparişini ise jandarmaya götürdü.

İHSAN KARATAŞ ÖZEL HABER
Müthiş kaçışta sürpriz son

ÖZEL EKİBE YAKALANDI

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 yıl önce babası Ali ve kardeşi Adem Üzer ile birlikte annesini kaçıran Ayhan Begig'i öldürdükten sonra kayıplara karışan Kadri Üzer'in (44), kaçış hikayesi sürpriz bir şekilde sonlandı. Üzer, cinayet dosyasının zaman aşımı nedeniyle kapanmasına 35 gün kala JASAT personelinden oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

KURYELİK YAPIYORDU

Kentteki faili meçhul cinayetleri tozlu raflardan indiren jandarma özel ekibinin, İzmir'de bir lokantada kuryelik yaptığını tespit ettiği katil zanlısına yemek siparişi verdiği, Üzer'in de bu siparişi verilen adrese götürünce yakayı ele verdiği öğrenildi. Aynı cinayetten aranan baba Ali Üzer'in ise 2018'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği belirlendi.

AYLARCA TELEFONLARI DİNLENDİ

Annesinin birlikte kaçtığı sevgilisini saklandıkları evde öldürdükten sonra sırra kadem basan Kadri Üzer'in hala firari olduğunun tespit edilmesi üzerine 6 Şubat 2024'te çalışma başlatıldı. Aile üyelerinin telefonlarını dinlemeye alan ekipler, sonunda yakınlarını sürekli sabit numaradan arayan kişinin Kadri Üzer olduğunu belirledi. İncelemeye alınan bu numara ise ekipleri katile götürdü.

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