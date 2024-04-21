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Haberler Aydın Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi! 2024 hedefi 1 milyonun üzerinde turist

Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi! 2024 hedefi 1 milyonun üzerinde turist

Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na geçtiğimiz yıl kruvaziyer ile 785 bin yolcu gelirken ilçeye bu yıl 1 milyonun üzerinde turist gelmesi bekleniyor. Esnaf sezondan umutlu olurken kent Ocak ayından bu yana günde 4-5 yolcu gemisi ağırlıyor.

İHA
Kuşadası’nda kruvaziyer bereketi! 2024 hedefi 1 milyonun üzerinde turist

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kruvaziyer turizminde yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl 531 gemi seferiyle 785 bin yolcu ağırlayan kente, 2024'te 625 seferle denizden 1 milyonun üzerinde turistin gelmesi bekleniyor.
Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Akdeniz'in en önemli limanlarından bir olan kent, Ocak ayından bu yana günde 4-5 yolcu gemisi birden ağırlıyor.

Kuşadası’nda kruvaziyer bereketi! 2024 hedefi 1 milyonun üzerinde turist

Mavi bayraklı plajlara ve eşsiz bir doğaya sahip olan kente kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistler, liman girişinde halk oyunları gösterileriyle karşılanıyor. Hacı olmak için inanç turizmi kapsamında tur satın alan kruvaziyer yolcularının bir kısmı otobüslere önce Efes Antik Kenti ardından Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmeye gidiyor. Tura çıkmayanlar ise kentin turistik çarşılarında hediyelik eşyadan tekstile, altın ve pırlantadan deri ürünlerine kadar birçok türde ürün satın alıyor. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştiği Akdeniz'de, Kuşadası'nı 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 625 kruvaziyerle 1 milyonun üzerinde yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.

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