Kuşadası’nda kruvaziyer bereketi! 2024 hedefi 1 milyonun üzerinde turist

Mavi bayraklı plajlara ve eşsiz bir doğaya sahip olan kente kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistler, liman girişinde halk oyunları gösterileriyle karşılanıyor. Hacı olmak için inanç turizmi kapsamında tur satın alan kruvaziyer yolcularının bir kısmı otobüslere önce Efes Antik Kenti ardından Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmeye gidiyor. Tura çıkmayanlar ise kentin turistik çarşılarında hediyelik eşyadan tekstile, altın ve pırlantadan deri ürünlerine kadar birçok türde ürün satın alıyor. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştiği Akdeniz'de, Kuşadası'nı 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 625 kruvaziyerle 1 milyonun üzerinde yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.