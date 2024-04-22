Güzel İzmir Mısır kıyılarında

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde tedavilerinin tamamlanmasının ardından denizle buluşturulan 3 deniz kaplumbağasından biri olan ve uydu takip cihazı takılan "Güzel İzmir" isimli caretta caretta, 4 ayda 2 bin kilometrelik yolculuğuyla şaşırtırken, şimdiki durağı Mısır kıyıları oldu.

AKDENİZ'E KADAR İNDİ

ADIM adım takibi yapılan deniz kaplumbağası, Kuşadası'ndan ayrılmasının ardından Yunan adaları üzerinden Akdeniz'e indi. Kıbrıs'ın altından Suriye kıyılarına ulaşan, Lübnan ve İsrail kıyılarından geçen caretta caretta, Mısır'a yöneldi. Deniz kaplumbağasının 4 aylık yolculuğundaki son durağı ise Bardawil Gölü yakınlarındaki deniz kaplumbağalarının kışlama bölgesi oldu.