Büyük Menderes nehri kuraklık alarmı veriyor

584 kilometre uzunluğuyla Ege Bölgesi'nin can damarı olan Büyük Menderes nehri henüz yaz gelmeden alarm vermeye başladı. Afyon'a bağlı Dinar Suçıkan mevkiinden doğarak, Aydın sınırlarında yer alan Büyük Menderes'teki kuraklık, tarımı şimdiden tehdit ediyor. Geçtiğimiz günlerde yağan yağmurların da pek etkisi olmadı. Menderes'in birçok yerinde su kalmadığı veya sulama için çekilemeyecek kadar cılız bir şekilde yer yer birikinti olduğu görüldü. Menderes'ten yatak sularını çekemeyen bazı çiftçiler, Aydın ve Söke OSB'lerinden gelen ve içinde olumsuz her şeyi barındıran siyah sıvıyı sulamada kullanmak zorunda kaldıklarını söylediler.