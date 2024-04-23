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Haberler Aydın Seyir halindeyken alevler yükseldi

Seyir halindeyken alevler yükseldi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otomobil, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Ilıcabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda sürücü, hemen aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

İHA
Seyir halindeyken alevler yükseldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 09 UA 823 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü aracını hemen durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olamaması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

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