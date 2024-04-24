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Haberler Aydın Hemzemin geçitte tren motosiklete çarptı: 1 yaralı

Hemzemin geçitte tren motosiklete çarptı: 1 yaralı

KAZIM YÖRÜKCE
Hemzemin geçitte tren motosiklete çarptı: 1 yaralı
Aydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Denizli-İzmir hattında çalışan yolcu treni, Ovaköy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin Kır (41) idaresindeki 09 KN 427 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kır, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kır'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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