Aydın’da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri belli oldu

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranlarının Nisan ayı rakamları belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yapılan sunuma göre Aydın genelinde 24 Nisan 2023 yılında yüzde 29 olan doluluk seviyesi 24 Nisan 2024 yılında yüzde 32 oldu. Ayrıca yıllık ortalama yağış miktarı 660 milimetre olan Aydın'da su kaynakları potansiyeli ise yerüstü suyu 1 milyar metreküp, yeraltı suyu 201 milyon olmak üzere toplam 1.2 milyar metreküp olarak açıklandı.

Paylaşılan verilere göre, 419 milyon metreküp depolama hacmi olan Kemer Barajı'nda 24 Nisan 2023 tarihinde yüzde 51 olan doluluk oranı, 24 Nisan 2024 tarihinde yüzde 7 artış göstererek yüzde 55 oldu. 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı'nda 24 Nisan 2023 tarihinde yüzde 35 olan doluluk oranı, 24 Nisan 2024 tarihinde yüzde 8 azalma göstererek yüzde 32 oldu. 13 milyon metreküp depolama hacmi olan Gökbel Barajı'nda 24 Nisan 2023 tarihinde yüzde 16 olan doluluk oranı, 24 Nisan 2024 tarihinde yüzde 431 artış göstererek yüzde 85 oldu. 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı'nda 24 Nisan 2023 tarihinde yüzde 19 olan doluluk oranı, 24 Nisan 2024 tarihinde yüzde 15 artış göstererek yüzde 22 oldu. 95 milyon metreküp depolama hacmi olan Topçam Barajı'nda 24 Nisan 2023 tarihinde yüzde 24 olan doluluk oranı, 24 Nisan 2024 tarihinde yüzde 33 artış göstererek yüzde 32 oldu.

31 milyon metreküp depolama hacmi olan Karpuzlu-Yaylakavak Barajı'nda 24 Nisan 2023 tarihinde yüzde 73 olan doluluk oranı, 24 Nisan 2024 tarihinde yüzde 17 artış göstererek yüzde 86 oldu. 22 milyon metreküp depolama hacmi olan Karacasu Barajı'nda 24 Nisan 2023 tarihinde yüzde 72 olan doluluk oranı, 24 Nisan 2024 tarihinde yüzde 5 azalma göstererek yüzde 68 oldu. 1 milyar 76 milyon metreküp depolama hacmi olan Adıgüzel Barajı'nda 24 Nisan 2023 tarihinde yüzde 19 olan doluluk oranı, 24 Nisan 2024 tarihinde yüzde 15 artış göstererek yüzde 22 oldu. Ayrıca 20 adet gölette 24 Nisan 2023 tarihinde yüzde 77 olan ortalama doluluk oranı, 24 Nisan 2024 tarihinde yüzde 89 oldu.