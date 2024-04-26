ADÜ dünya sıralamasında yükselişini sürdürüyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), dünyaca ünlü derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları verilere göre yükselişini sürdürüyor. ADÜ, Webometrics Ranking Web Of Universities İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu ve Nature Index verilerine göre, Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 44 basamak yükselerek 2 bin 259'uncu oldu. Türkiye Üniversiteler Sıralaması'nda ise 2 basamak yükselerek 54'üncü sıraya yükseldi. Nature Index verilerine göre ise Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 259 basamak yükselerek 2 bin 547'nci oldu. Bu alanda Türkiye'de ise 27 basamak yükselerek 35'inci sırada yer aldı. Doğa bilimlerinde ve sağlık bilimlerinde yüksek The Nature Index'te yapılan değerlendirmede ise ADÜ, Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 259 basamak yükselerek 2547'nci oldu. Türkiye Üniversiteler Sıralamasında ise 27 basamak yükselerek 35'inci oldu.