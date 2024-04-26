Aydın’ın müdürü gönüllere girdi

Aydın'a 5 ay önce ataması gerçekleşen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, ilin 17 ilçesini bizzat kendisi ziyaret edip kapı kapı dolaşıyor. Aydınlı vatandaşlar ile yerinde çözümler bularak takdir topluyor. 'Aydın'da kimse kendini yalnız hissetmeyecek' diyen İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, "Mahallelerimizde devletin şefkat eline ihtiyaç duyan hanelerimizi ziyaret ederek, bakanlığımızın hizmet modellerinden faydalanması hususunda görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Yolumuz oldukça uzun. Ancak gitmediğimiz tek bir hane, girmediğimiz tek bir sokak kalmayana dek var gücümüz devam edeceğiz. Bu şehirde kimse yalnız hissettirmeyecek. Kentin son hanesine kadar gidip Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın selamını iletip halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.