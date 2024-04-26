Ögretmenin acı sonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Sümeyra Emre, bayram tatilini ailesini geçirmek için gittiği Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Efeler'de ana sınıfı öğretmeni olan Sümeyra Emre, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda tatilini ailesinin yanında geçirmek için memleketi Manisa'ya gitti. Akraba ziyaretinden dönen 31 yaşındaki öğretmenin de içerisinde olduğu araca, arkadan bir araç çarptı. Arka koltukta oturan genç öğretmenin kazada boynu kırıldı. Ağır yaralanan Sümeyra Emre, ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Emre'nin önceki akşam saatlerinde kalbi durdu. Emre, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç öğretmenin ani ölümü, ailesini, sevenlerini ve Aydın'daki eğitim camiasını yasa boğdu.