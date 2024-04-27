İlk kez gördüğü annesini kaybetti

Çine'nin Söğütçük Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından yürekleri dağlayan bir dram çıktı. Aydın'dan Yatağan istikametinde seyreden Hayrettin Harman (29) idaresindeki 48 ALS 987 plakalı hafif ticari aracın lastiği patlaması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası Harman ailesinin içinde bulunduğu araç yan yattı.

KADERİN BÖYLESİ

Hayrettin Harman'ın kullandığı araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

BABA İLE KIZI KURTULDU

Talihsiz kazada araçta bulunan anne Ayşe Cihan Harman olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hayrettin Harman ile minik kızları Deva yaralı olarak kurtuldu. Baba ile kızı olay yerine ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muğla'nın Bayır ilçesinde yaşayan ve ziraat mühendisi oldukları öğrenilen Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, 2023 yılı aralık ayı sonunda 7 buçuk aylık olarak dünyaya gelen kızları Deva'nın ise görme yetisi olmadığı belirtildi.

Doğduğundan bu yana gözleri görmeyen minik Deva'nın, Aydın'da özel bir hastanede geçirdiği operasyon sonrasında ilk kez gördüğü öğrenildi. Hastaneden taburcu olan Harman ailesinin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları anda meydana gelen kazada anne Harman'ın yaşamını yitirmesi yürekleri dağladı. Kızları Deva'nın gözlerini ilk kez açtığı gün yaşamını yitiren anne Ayşe Cihan Harman, gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada yaralanan baba Hayrettin Harman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak ayağında kırık oluşan kızlarının Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Harman ailesinin başına gelen trajedi, 'kaderin böylesi' dedirtti.