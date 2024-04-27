Madran canavarı tedirginlik yarattı

Aydın'ın Madran Dağı bölgesinde son zamanlarda hayvanları parçalayarak telef eden ve halk arasında "Madran Canavarı" olarak adlandırılan hayvanın, aslında bir kurt türü olduğu açıklandı. Çine Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Zeyyad Özdemir, Yenipazar, Çine ve Bozdoğan'da yaşanan bu olaylar nedeniyle köylünün korkulu rüyası haline gelen yaratıkla ilgili yaptığı açıklamada, endişeye neden olan canlıların, boz kurtların farklı türleri olduğunu belirtti.

Özdemir, "Bu hayvanlar, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşamakta olup, doğal hayatın bir parçasıdır. Türkiye'de yaşayan bozkurtların iki farklı alt türü bulunuyor. Anadolu bozkurtu (Canis lupus lupus) ve daha küçük, kısa tüylü olan Canis lupus pallipes. Bu canlıların her iki türü de koruma altında olduğu için avlanmaları yasaktır" dedi. Özdemir ayrıca çiftçileri Anadolu Bozkurtu'na karşı uyardı.