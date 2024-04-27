  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Öğrenciler organ bağışı için turladı

Öğrenciler organ bağışı için turladı

KAZIM YÖRÜKCE
Öğrenciler organ bağışı için turladı
AYDIN'DA faaliyet gösteren Ağır Pedallar Bisiklet Grubu ile Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, organ bağışına destek için anlamlı bir etkinliğe imza etti. Bu kapsamında bisiklet turu düzenlenirken organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bisikletlere bilgilendirme broşürleri bağlandı. Öğrencilerden Özge Sultan Ağca, "Vatandaşları organ bağışına teşvik etmek amacıyla elimizden geldiğince dikkat çekici projeler üretmeye çalışıyoruz. Projemize dikkat çekme konusunda destek olan Ağır Pedallar ailesine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA