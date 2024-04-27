Öğrenciler organ bağışı için turladı

AYDIN'DA faaliyet gösteren Ağır Pedallar Bisiklet Grubu ile Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, organ bağışına destek için anlamlı bir etkinliğe imza etti. Bu kapsamında bisiklet turu düzenlenirken organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bisikletlere bilgilendirme broşürleri bağlandı. Öğrencilerden Özge Sultan Ağca, "Vatandaşları organ bağışına teşvik etmek amacıyla elimizden geldiğince dikkat çekici projeler üretmeye çalışıyoruz. Projemize dikkat çekme konusunda destek olan Ağır Pedallar ailesine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.