Futbol sevdalısı çifti ölüm ayırdı

Aydın'da yaşayan iki gencin mutluluk dolu aşklarının acıyla biten hikayesi yürekleri burktu. Hüseyin Avkan (27), sevdiği kadın İlknur Araz'ın (25) Galatasaray'a olan tutkusunu bildiği için bir sürpriz yaptı ve geçtiğimiz Pazartesi günü oynanan Galatasaray-Pendikspor maçına çift kişilik bilet aldı. İki sevgili maçı izlemek için İstanbul'a gitti.

KORKUNÇ KAZA

Yolda Hüseyin Alkan başka bir sürpriz daha yaparak İlknur Araz'a evlenme teklifi etti. 'Evet' cevabını alan genç adam mutluluktan havalara uçuyordu. Dünyalar onların olmuştu. Rams Park Stadyumu'nda oynanan maçı tribünden izleyen sevgililer, Aydın'a dönmek için otomobilleriyle yola çıktı.

ACI HABERLE YIKILDI

Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik ilçesi Ömerbeyli yakınlarında Hüseyin Avkan (27) yönetimindeki 20 D 7180 plakalı otomobile, Ertuğrul Türkmen (44) yönetimindeki 09 ALA 850 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın ardından hurdaya dönen araçta sürücü Avkan ile sevgilisi Araz sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan 2 sevgili olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlknur Araz, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Fakat genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Hüseyin Avkan aldığı acı haber ile yıkıldı. En mutlu olduğu gün talihsiz bir kazada hayata gözlerini yuman İlknur Araz'ın acı haberi, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. İlknur Araz'ın Sultanhisar Atça mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

Futbol tutkunu olan İlknur Araz, bir dönem Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nda oynamıştı.

Futbola tutkuyla bağlı olan ve Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nda da bir süre forma giyen İlknur Araz ile çiftçilik yapan ve Nazilli Belediyespor'un hiçbir maçını kaçırmayan Hüseyin Avkan'ın tribünde tanıştığı öğrenildi. Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen çiftin son bulan hikayesi yürekleri dağladı.