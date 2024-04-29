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Haberler Aydın Aydın'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini kalbinden bıçakladı

Aydın'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini kalbinden bıçakladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda şiddet gördüğü için boşanmak isteyen 30 yaşındaki kadın, cani kocası tarafından sokak ortasında kalbinden bıçaklandı.

İHA
Aydın’da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini kalbinden bıçakladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. (30) isimli kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için dava açtı. A.K. iddiaya göre boşanma davası açtığı E.K. (35) ile birlikte yaşadığı Muğla'dan Aydın'ın Nazilli ilçesine dönerek ailesinin yanına yerleşti. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen A.K. ilçedeki bir fabrikada işe başladı.

Gece mesaisini tamamlayan A.K. Nazilli'deki evine dönmek için yola çıktı. Evinin sokağında boşanma aşamasındaki eşi E.K. ile karşılaşan kadın arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. kendisinden boşanmak isteyen eşi A.K.'yi kalbinden bıçaklayıp geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla ağır yaralanan A.K. isimli kadını hastaneye kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan E.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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