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Haberler Aydın Minibüs uçuruma düştü sürücüsü 15 yaşında çıktı

Minibüs uçuruma düştü sürücüsü 15 yaşında çıktı

KAZIM YÖRÜKCE
Minibüs uçuruma düştü sürücüsü 15 yaşında çıktı
Aydın'ın Köşk ilçesinde, Başçayır ile Yaka Mahallesi arasındaki yol üzerinde Karadut mevkiinde meydana gelen kazada Doruk Özer idaresindeki 09 AAP 977 plakalı minibüs, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle uçurumdan yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Efeler 09 SFK takım otobüsü şoförü Gürol Özer'in oğlu Doruk Özer hayatını kaybetti. Yaralı Güngör Taş bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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