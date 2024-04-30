İki kaza iki ölü

Aydın ve Çanakkale illerinde meydana gelen kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu Ayten Yıldız (71) hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Kaza, Hisar mahallesi İnönü bulvarı üzerinde meydana geldi. İki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Araç sürücüsü B.B, ile diğer araç sürücüsü Ali Yıldız (74) ve eşi Ayten Yıldız (71) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ayten Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ACI SONU

ÇANAKKALE'NİN Eceabat ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Zeliha Güneş(24), bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleşti. Bisikletiyle seyir halindeki Zeliha Güneş'e, Kocadere köyü yakınlarında 65 yaşındaki S.Ç. yönetimindeki kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan Zeliha Güneş, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.